Українським правоохоронцям підвищать зарплати: названо дату

Українським правоохоронцям з лютого цього року підвищать зарплати. Про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.



«Президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% вже з 1 лютого», — написав міністр.

Він також зазначив, що на підвищення у держбюджеті на 2022 рік закладено 2,8 млрд. гривень. З яких 1 млрд отримає Нацполіція.



За словами Монастирського, підвищення виплат стосується не лише поліцейських, а й нацгвардійців, рятувальників, прикордонників, працівників міграційної служби.

Кошти для такого підвищення заробітних плат надходять завдяки спецоперації «Акциз», яку розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. За листопад-грудень 2021 року до бюджету додатково надійшло 2,3 млрд гривень.

Монастирський також зазначив, що з лютого буде відновлено право поліції та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.



Нагадаємо, поліцейські неодноразово нарікали на низькі зарплати. У відомстві розпочалася хвиля звільнень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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