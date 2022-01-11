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Гроші

Українським правоохоронцям підвищать зарплати: названо дату

11:23 11 січня 2022
поліція

Українським правоохоронцям з лютого цього року підвищать зарплати. Про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% вже з 1 лютого», — написав міністр.
Він також зазначив, що на підвищення у держбюджеті на 2022 рік закладено 2,8 млрд. гривень. З яких 1 млрд отримає Нацполіція.

За словами Монастирського, підвищення виплат стосується не лише поліцейських, а й нацгвардійців, рятувальників, прикордонників, працівників міграційної служби.

Кошти для такого підвищення заробітних плат надходять завдяки спецоперації «Акциз», яку розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. За листопад-грудень 2021 року до бюджету додатково надійшло 2,3 млрд гривень.

Монастирський також зазначив, що з лютого буде відновлено право поліції та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

Нагадаємо, поліцейські неодноразово нарікали на низькі зарплати. У відомстві розпочалася хвиля звільнень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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