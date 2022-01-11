Не зарахували 11 років стажу до 2004 року: журналістка розповіла деталі оформлення пенсії за віком

Журналістці Наталії Лігачовій, яка має майже 41 рік трудового стажу, під час оформлення пенсії не зарахували період до 2004 року.

Лігачова повідомила у Facebook, що при підготовці документів її здивувало питання анкети: «Чи є ознаки того, що в якісь періоди не йшли відрахування до Пенсійного фонду».

Жінка була впевнена, що з 41 року необхідний страховий стаж, щоб вийти на пенсію у 60 років, має. Зазначимо, щоб оформити пенсію за віком, у 2022 році потрібно мати 29 років страхового стажу.

У Пенсійному фонді виплати журналістці розрахували виходячи з 29 років та 6 місяців страхового стажу.

Заявниця навчалася у Київському держуніверситеті, до цього року працювала на заводі, потім були Держтелерадіо УРСР, Національна телекомпанія, кілька столичних газет. Тобто, людина була оформлена офіційно. І всі організації робили відрахування до Пенсійного фонду. Вона має трудову книжку з усіма записами. При цьому 11 років виробничого стажу залишилися «за бортом».

Журналістка готова збирати довідки та доводити свої 11 років роботи.

Нагадаємо, після 1 січня 2004 року страховий стаж за періоди роботи обчислюють територіальні органи Пенсійного фонду за даними, що містяться у системі персоніфікованого обліку.

До 1 січня 2004 року страховий стаж визначається на підставі документів та законів, що діють до набрання чинності законом № 1058 «Про обов'язкове державне пенсійне страхування».

З 2021 року в Україні змінилися вимоги до страхового стажу, який дозволить людям оформляти пенсію за віком 60 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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