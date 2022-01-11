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У податковій дали офіційну відповідь про те, хто з фізосіб-«спрощенців» ІІ та ІІІ груп може не вести товарний облік

13:21 11 січня 2022
підприємець

Частина фізосіб-підприємців можуть не вести облік товарних запасів та не зобов'язані підтверджувати їхнє походження первинними документами.

Про це нагадав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, не зобов'язані вести облік товарних запасів ФОП, які перебувають на єдиному податку, які не є платниками ПДВ та не здійснюють продаж:

-технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- лікарських засобів та виробів медичного призначення;
- ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння.

На підтвердження своїх слів Гетманцев опублікував офіційний лист податкової.

З іншого боку, «спрощенці» І групи загалом не мають вести облік товарних запасів.

Нагадаємо, у податковій нагадали, хто з підприємців -«спрощенців» може подавати річну податкову декларацію через портал «Дія».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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