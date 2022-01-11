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Податкова соціальна пільга: розмір, хто та скільки може отримати у 2022 році

16:35 11 січня 2022
податок калькулятор

Українські платники податків у 2022 році можуть знизити суму, яку відраховують до бюджету, якщо скористаються податковою соціальною пільгою (ПСП). Особливо актуально це для осіб із низьким доходом. Згідно з Податковим кодексом, місячний дохід, що підлягає оподаткуванню, можна зменшити на суму податкової соціальної пільги.

Базовий розмір ПСП розраховується як 50% прожиткового мінімуму для працездатних. Відтак у 2022 році податкова соціальна пільга становить 1240,50 грн. Застосовується ПСП до доходів, що не перевищують 3470 грн (прожитковий мінімум для працездатних, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн).

Для інших категорій платників податків податкова соціальна пільга становить:

  • для платника податків із двома або більше дітьми (до 18 років) — 1240,50 грн на кожну дитину;
  • для одиноких матерів/батьків, вдів (вдівців) з дітьми, опікунів, піклувальників — 1860,75 грн на кожну дитину до 18 років.
  • для платників податків, які утримують дитину з інвалідністю — 1860,75 грн на кожну дитину до 18 років.

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Фото pixabay.com

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