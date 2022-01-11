Субсидії на світло для мешканців Донбасу: названо важливий нюанс

На Донбасі мешканцям районів біля лінії розмежування дозволили оформити субсидію на вимушену перевитрату електроенергії Рішення стосується тих сімей, хто постійно використовує електрообігрівачі, оскільки залишився і без газу, і без теплих батарей. Про це повідомило Мінреінтеграції.

«Різко зросли обсяги споживання електроенергії, а людям стали приходити платіжки з шаленими сумами за використання електрики. І далеко не всі мали змогу отримувати субсидії-компенсації», — кажуть у міністерстві. В середньому через необхідність обігрівати житло сім'ї накручують за місяць 2000−3700 кВт-годин елктроенергії.

У Мінреінтеграції підрахували, що в Луганській та Донецькій області середня сума у квитанції за електроенергію в опалювальний сезон збільшилася з 3360 грн до 6216 грн. на місяць і досягла 50% середньої зарплати в регіоні. У складній ситуації опинилося майже 14,2 тис. сімей із Зайцевого, Мар'їнки, Красногорівки, Гірника, Новогродівки, Трьохізбенки. Лише 9% сімей мали право на субсидію на оплату електроенергії.

Тепер до порядку надання субсидій внесено зміни. Жителі населених пунктів на лінії розмежування одержали право на пільгову оплату електроенергії.

«Є важливий нюанс — якщо переобладнання квартири (будинку) під такий тип енергоспоживання (для обігріву) зафіксовано у відповідному акті, то власник може скористатися субсидією з оплати електрики. Якщо ж приміщення офіційно не переобладнане під зазначений спосіб, то доступу до субсидій його власник не має», — йдеться у роз'ясненні Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше субсидія мешканцям прифронтових районів складала 700−1000 грн. З новим порядком заплановано, що компенсація зросте до 2500 гривень.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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