Тарифи на газ з 1 травня: чого чекати українцям

Великий перегляд цін на газ в Україні очікується з 1 травня, оскільки завершиться термін дії зафіксованих на рік тарифів. Нова ціна залежатиме від ситуації на ринках у Європі, тим більше, що Україна дуже інтегрована у загальноєвропейський газовий ринок. Наразі з'явилися передумови для подорожчання газу, але деякі аналітики схиляються до того, що до літа ціни на енергоносії підуть на спад.

Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко вважає, що переломний момент на європейських ринках настане якраз наприкінці квітня. «У нас була зафіксована ціна на рік, але 1 травня термін дії спливає. Постачальники мають визначити нову річну ціну — до травня 2023 року… Якою буде ця ціна, питання відкрите. Залежить від того, що буде на ринку. Є очікування, що починаючи з кінця квітня ціни будуть знижуватися. Форвардні ціни на літо набагато нижчі, ніж ціни цієї зими», — заявив Вітренко в інтерв'ю BBC News Україна .

Річні тарифи на газ для споживачів постачальники тримають приблизно на одному рівні близько 8 грн за кубометр. Винятком стали кілька компаній, що поставили ціни з невеликим запасом — 11−11,99 грн/кубометр.

У встановленні місячних тарифів постачальники почуваються більш вільно. На ринку представлені компанії, які досі тримають місячний тариф на рівні річного — близько 8 грн/куб, але попереджають, що незабаром переглядатимуть ціни. Дехто підняв тарифи до 13−15 грн/куб. Ще одна велика група компаній змушує споживачів задуматися щодо переходу на річний тариф, оскільки на місячний планку задерли до 50−57 грн/куб.

Нагадаємо, представники промисловості кажуть, що вже зараз тарифи на газ для переробної галузі, тепличного господарства, хімпрому, хлібопекарів є непідйомними. Зупиняють роботу виробники скла, текстильні підприємства.

Фото pixabay.com

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