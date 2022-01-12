Із січня 2022 року змінено вимоги до страхового стажу: що важливо знати українцям

З 1 січня 2022 року в Україні змінено вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком — на заслужений відпочинок, у залежності від «напрацьованих» років, можна йти у 60 років, 63 роки та 65 років. Людям без необхідного страхового стажу призначать мінімальні виплати.

Відповідно до законодавства, пенсія за віком у 60 років призначається громадянам, чий трудовий стаж у 2022 році становить не менше 29 років — роком раніше цей показник становив 28 років. Для виходу на пенсію людям у 63 роки у 2022 році стаж має становити від 19 до 29 років (роком раніше — до 28 років). У 65 років — від 15 до 19 років.

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Якщо до 65 років у людини менше 15 років страхового стажу, то вона може розраховувати на соціальну держдопомогу у розмірі прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, — на 1 січня 2022 року вона становить 1934 гривні.

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Страховий стаж — час роботи, протягом якого роботодавець сплачував за працівника необхідні соціальні відрахування. Усі дані про офіційно працевлаштованих людей з 2004 року є у базах Пенсійного фонду. У страховий стаж включається час роботи до 2004 року, підтверджений офіційно — записами в трудовій книжці. Також до стажу включаються роки очного навчання у навчальних закладах.

Людям, яким не вистачає трудового стажу для виходу на пенсію за віком, пропонують такі варіанти:

отримувати соціальну пенсію;

продовжувати працювати доти, доки стажу не буде достатньо;

докупити відсутні роки стажу.

Цього року планується 12 етапів підвищення пенсій, у тому числі індексація виплат усім, хто пішов на заслужений відпочинок. А у жовтні пенсіонерам, які досягли 70−75 років, почнуть доплачувати по 300 гривень до пенсії щомісяця. Мінімальні виплати людям віком 70+ встановлять на рівні 3 тисячі гривень при трудовому стажі 35 (для чоловіків) та 30 (для жінок) років.

Раніше у Кабміні опублікували графік підвищення пенсійних виплат у 2022 році.

Фото з Pixabay

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