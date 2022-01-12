Деяким українцям перерахують пенсії: кого стосується, коли очікувати та на скільки
Кабінету міністрів пропонують затвердити ухвалу про перерахунок пенсій особам, звільненим з розвідувальних органів.
Як повідомляє «РБК-Україна», пенсії колишнім розвідникам пропонують підвищити з 1 серпня 2021 року. Відповідний проект ухвали винесено на громадське обговорення. Його текст розміщено на сайті Федерації профспілок (ФПУ).
Виплати пропонують підвищити військовослужбовцям, крім строковиків. Перерахунок пропонують провести з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому набула чинності ухвала Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року. Влітку минулого року посадові оклади військовослужбовцям розвідувальних органів встановили відповідно до розмірів посадових окладів військовослужбовців Збройних Сил з коефіцієнтом:
- для військовослужбовців кадрового складу — 1,8;
- для військовослужбовців, які не належать до кадрового складу, — 1,4.
Якщо в результаті перерахунку, передбаченого проектом ухвали, розмір пенсії зменшується, зберігається розмір раніше призначеної пенсії.
Для цього у 2022 році будуть потрібні додаткові витрати у розмірі 293 млн гривень.
Зазначається, що урядова ухвала набула чинності влітку 2021 року, проте перерахунок пенсій тоді не проводився.
Нагадаємо, що у січні 2022 року підвищили мінімальний розмір виплат непрацездатним родичам загиблих на Донбасі під час АТО (ОСС), а також зросли виплати пенсіонерам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Фото з Pixabay153
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