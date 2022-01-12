Деяким українцям перерахують пенсії: кого стосується, коли очікувати та на скільки

Кабінету міністрів пропонують затвердити ухвалу про перерахунок пенсій особам, звільненим з розвідувальних органів.

Як повідомляє «РБК-Україна», пенсії колишнім розвідникам пропонують підвищити з 1 серпня 2021 року. Відповідний проект ухвали винесено на громадське обговорення. Його текст розміщено на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

Виплати пропонують підвищити військовослужбовцям, крім строковиків. Перерахунок пропонують провести з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому набула чинності ухвала Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року. Влітку минулого року посадові оклади військовослужбовцям розвідувальних органів встановили відповідно до розмірів посадових окладів військовослужбовців Збройних Сил з коефіцієнтом:

для військовослужбовців кадрового складу — 1,8;

для військовослужбовців, які не належать до кадрового складу, — 1,4.

Якщо в результаті перерахунку, передбаченого проектом ухвали, розмір пенсії зменшується, зберігається розмір раніше призначеної пенсії.

Для цього у 2022 році будуть потрібні додаткові витрати у розмірі 293 млн гривень.

Зазначається, що урядова ухвала набула чинності влітку 2021 року, проте перерахунок пенсій тоді не проводився.

Нагадаємо, що у січні 2022 року підвищили мінімальний розмір виплат непрацездатним родичам загиблих на Донбасі під час АТО (ОСС), а також зросли виплати пенсіонерам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Фото з Pixabay

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