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З січня 2022 року підвищено розмір надбавок на догляд: хто може розраховувати на понад 7000 гривень

13:32 12 січня 2022
Інвалід

В Україні з 1 січня підвищили розмір надбавки за догляд окремим категоріям осіб з інвалідністю.

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, надбавки збільшено такими категоріями:

  • особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А І групи — з 150 до 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ПМ — 1934) — з 2901 до 3868 гривень;
  • на дитину з інвалідністю підгрупи А — з 150% до 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку:
  • - до 6 років (ПМ — 2100 гривень) — з 3150 до 4200 гривень;
  • - для дітей від 6 до 18 років (ПМ — 2618) — з 3927 до 5236 гривень.

У міністерстві додали, що розміри державної соціальної допомоги з урахуванням надбавки з догляду на 1 січня 2022 року становлять від 1934 до 7266 гривень.

Нагадаємо, що після підвищення прожиткового мінімуму зросли всі «дитячі» виплати, зокрема, мінімальний розмір аліментів, допомога на дитину, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами.

Фото з Pixabay

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