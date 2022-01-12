З січня 2022 року підвищено розмір надбавок на догляд: хто може розраховувати на понад 7000 гривень

В Україні з 1 січня підвищили розмір надбавки за догляд окремим категоріям осіб з інвалідністю.

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, надбавки збільшено такими категоріями:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А І групи — з 150 до 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ПМ — 1934) — з 2901 до 3868 гривень;

на дитину з інвалідністю підгрупи А — з 150% до 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку:

- до 6 років (ПМ — 2100 гривень) — з 3150 до 4200 гривень;

- для дітей від 6 до 18 років (ПМ — 2618) — з 3927 до 5236 гривень.

У міністерстві додали, що розміри державної соціальної допомоги з урахуванням надбавки з догляду на 1 січня 2022 року становлять від 1934 до 7266 гривень.

Нагадаємо, що після підвищення прожиткового мінімуму зросли всі «дитячі» виплати, зокрема, мінімальний розмір аліментів, допомога на дитину, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами.

Фото з Pixabay

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter