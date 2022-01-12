Коли долар коштуватиме 28 гривень: прогнози експертів

Якщо у перший тиждень 2022 року курс гривні залишався відносно стабільним, то після завершення свят він різко пішов униз. Так, із 5 січня долар подорожчав на 21 копійку, а євро — на 40 копійок, подолавши психологічну позначку 31 грн за євро. У середу, 12 січня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,51 грн за долар і 31,17 грн за євро. На готівковому валютному ринку долар та євро також зміцнилися на 25—40 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,49 грн, купити — по 27,73 грн; євро — здати по 31,02 грн, купити — по 31,44 грн. На думку експертів, найближчого тижня іноземна валюта продовжить дорожчати, а курс долара наблизиться до позначки 28 грн.

«За минулий тиждень курс долара до гривні помірковано зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,5−0,8%, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — Так, з минулої середи офіційний курс долара США, який встановлюється НБУ, зріс з 27,30 до 27,51 грн (+0,8%). Попит та пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДілінг», за цей час зросли з 27,46−27,48 грн до 27,65−27,67 грн (+0,7%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара у банках за тиждень зросли з 27,37−27,63 грн до 27,52−27,77 грн (+0,5%). При цьому різниця між середнім продажем та середньою покупкою збереглася на рівні 0,9%.

У робочі дні першого тижня року, з 4 по 6 січня, Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 100 млн доларів, прагнучи утримати курс гривні. Протягом усього минулого року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 млрд доларів, а продав — 1,28 млрд доларів. Чиста покупка за рік склала 2,41 млрд доларів. Протягом минулого року міжнародні резерви України зросли на 1,8 млрд доларів, або на 6%. Цьому сприяло отримання зовнішнього кредитування та придбання валюти Нацбанком на міжбанку.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо на зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 27,85 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7−27,9 грн", — вважає Вадим Йосуб.

Експерти зазначають, що іноземні інвестори дедалі менше виявляють інтерес до гривневих активів.

«У вівторок, 11 січня, зростання курсу долара США щодо гривні продовжилося, — розповів аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ довелося вийти на ринок із продажами іноземних валют. Регулятор реалізував близько 40 млн доларів. Торгова сесія вівторка з валютної пари долар-гривня завершилася на рівні 27,53 грн, курс євро знизився до позначки 31,09 грн.

11 січня Мінфін України провів перший у новому році аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку було запропоновано бонди шести випусків у гривнях із термінами погашення у 3, 12, 18, 24, 36 та 48 місяців. До держбюджету було залучено 3,87 млрд грн. Середньозважена прибутковість залишилася без змін, тому нерезиденти проігнорували це розміщення.

З початку цього року обсяг їхніх вкладень в ОВДП скоротився на 2,22 млрд грн. — до 90,43 млрд грн. Вважаю, що закордонні інвестори готуються до подальшого підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США, що призведе до зростання прибутковості держоблігацій розвинених країн. Якщо цього року ця тенденція продовжиться, зросте ризик ослаблення української національної валюти.

Вважаю, що цього тижня долар щодо гривні зміцниться до рівня 27,65 грн. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зросте до позначки 31,35 грн" , — прогнозує Андрій Гойлов.

Також, на думку експертів, вплив на курс гривні має геополітична ситуація.

«Курс гривні у середу, 12 січня, знижується до позначки 27,7 грн за долар, — повідомив керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — На ринку спостерігається явна перевага покупців над продавцями. Спроби НБУ збити зростання валютною інтервенцією не дали результату. Серед покупців — нерезиденти, які продовжують виходити з гривневих активів, зокрема виводять дивіденди. ОВДП дедалі менш цікаві для покупки через невелику прибутковість, на тлі чого портфель нерезидентів з початку 2022 року знизився на понад 3 млрд грн. Загалом інвестори продовжують дивитися на вихід із гривневих активів в очікуванні посилення грошово-кредитної політики ФРС США, що робить інвестиції в американський долар вигіднішими.

Зростання курсу долара підштовхує імпортерів до активності, і попит на валюту з їхнього боку збільшується. Також ринок стежить за геополітичною ситуацією, ходом переговорів щодо деескалації конфлікту на сході України та новинами щодо штаму «Омікрон», але поки що не закладає ці ризики у свої рухи.

Найближчим часом курс буде направлений до позначки 27,75 гривні за долар. Ринок зберігає високі девальваційні та інфляційні очікування, НБУ намагатиметься стримувати ослаблення гривні", — зазначив Андрій Шевчишин.

Варто зазначити, що в Україні розпочалося скорочення виробництва харчових продуктів. Крім того, ціни на них пішли вгору. Це пов'язано із різким подорожчанням енергоносіїв. Експерти зазначають, що зростання інфляції негативно вплине на курс національної валюти.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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