Індексація пенсій у 2022 році: коли чекати підвищення працюючим пенсіонерам

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що цього року планується підвищення пенсійних виплат для багатьох категорій українців, які пішли на заслужений відпочинок або продовжують працювати вже на пенсії.

Він, зокрема, нагадав про заплановану на березень поточного року індексацію пенсійних виплат, у тому числі й працюючим пенсіонерам.

Прем'єр-міністр також згадав програму доплат до пенсії, яку розширять на українців віком від 70 років. Нагадаємо, що пенсіонерам віком від 70 до 75 років восени цього року обіцяють почати щомісячно доплачувати по 300 гривень до пенсії. Раніше такі доплати отримали пенсіонери віком від 75 до 80 років (по 400 гривень) та старші за 80 років (500 гривень).

Денис Шмигаль також згадав перерахунки для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю, підвищення виплат пенсій людям старше 65 років через зростання мінімальної зарплати, а також про мінімальну пенсійну виплату для людей від 70 років зі стажем 30/35 (для жінок та чоловіків) років, яка з осені цього року не буде меншою за 3000 гривень .

Фото з Pixabay

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