В Україні стрімко дорожчають курячі яйця: названо причину

В Україні дорожчають яйця. Офіційна статистика зазначає, що за останній рік ціни зросли на 11,5%. Наразі десяток яєць у середньому коштує 45 грн. Як повідомляє ТСН, представники галузі запевняють, що сезонний фактор — не єдиний, що підштовхнув ціни вгору.

Серед причин подорожчання продукції птахівницьких господарств називають не лише спад виробництва в зимовий період. Не могло не позначитися на ціні яєць подорожчання кормів. Ще більшою мірою вплинув на ціну газ, який постійно дорожчає.

«Птахівництво є одним із найбільших споживачів газу. За рік газ виріс у ціні у 12 разів», — каже виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко.

Асоціація має намір просити Кабмін створити механізм, щоб птахівники отримували газ за зниженою ціною. Виробники сподіваються, що механізм зможуть запровадити хоча б на 3−4 найближчих місяці.

Нагадаємо, в Україні запроваджується державне регулювання цін на яйця, але воно стосується лише однієї категорії продукції — яєць курячих С1 (столових із середньою вагою 60 г). На решту категорій (В та кілька підкатегорій С) фіксовані ціни не поширюються.

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