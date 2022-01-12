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Маленька пенсія за великого трудового стажу: українцям пояснили, чому так буває

17:08 12 січня 2022
пенсія

Оцінюючи розмір майбутньої пенсії, важливо звертати увагу не лише на тривалість стажу, а й на розмір щомісячних відрахувань до Пенсійного фонду. Ситуація, коли за наявності 50 років стажу, пенсія виявляється зовсім трохи вищою за мінімальну, це аж ніяк не винятковий випадок, а типова історія. Все пояснюється низькими офіційними зарплатами та відповідно мізерними відрахуваннями. З таким роз'ясненням виступив Пенсійний кур'єр.

«Розмір пенсії залежить від двох показників — заробітку та стажу, і якщо один із цих показників невисокий, то відповідно і розмір пенсії виходить невеликий», — пояснюють пенсійні консультанти.

Якщо людина не мала свого часу високої зарплати і не накопичила належного страхового стажу, то пенсіонер може претендувати лише на базовий мінімум 1934 грн. Якщо ж накопичено стаж 50 років, то до базової пенсії належить доплата, щоб сумарна виплата становила 2200 грн.

Нагадаємо, раніше журналістка Наталія Лігачова розповіла, що їй не зарахували під час оформлення пенсії солідну частину 41-річного трудового стажу.

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