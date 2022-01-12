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Гроші

Мін'юст налякав аліментників штрафами: скільки доведеться платити у разі прострочення

23:05 12 січня 2022
батько та син

Невиплата аліментів на дитину в належні терміни може призвести до того, що через суд стягнуть суму в півтора рази більшу, ніж заборгованість. Про це попередило Міністерство юстиції.

Встановлений законом розмір штрафу становить:

  • при заборгованості за рік — 20%;
  • при заборгованості за 2 роки — 30%;
  • при заборгованості за 3 роки — 50%.

Також передбачена можливість стягнути пеню за кожен день прострочення по сплаті аліментів. Неустойка становитиме 1% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше ніж повна сума боргу. Ця норма стосується випадків, коли аліменти було призначено судом або передбачено нотаріальним договором між батьками та встановлено вину неплатника.

Нагадаємо, раніше було названо мінімальні розміри аліментів на дитину залежно від її віку.

Фото pixabay.com

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