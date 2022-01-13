У «Нафтогазі» розповіли, як отримати знижку на оплату газу

В компанії «Нафтогаз України», яка за тарифом «Фіксований» встановила для своїх клієнтів ціну на «блакитне» паливо до кінця опалювального сезону на рівні 7,96 гривні (без розподілу), розповіли як споживачі можуть отримати знижку на його оплату.

У компанії нагадали, що щомісячно платіжки формуються 10−12 числа. «Сума на оплату розраховується на основі даних про споживання газу, які передає ваш оператор (облгаз). Оплачуйте газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чаті GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1%. Її ви зможете використати під час наступного платежу», — уточнюють у «Нафтогазі».

Онлайн за газ можна платити:

в особистому кабінеті my.gas.ua;

у чат-боті GASUA у Viber та Telegram;

на сайтах та у мобільних додатках банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Оффлайн:

у банківських чи поштових відділеннях;

у платіжних терміналах самообслуговування.

Нагадаємо, що у січні інші постачальники задекларували місячний тариф на газ близько позначки 8−12 грн за кубометр, але попередили, що ціна щомісяця змінюватиметься. Є й велика група постачальників, які мають місячний тариф 50−57 грн/кубометр.

Фото з Pixabay

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter