Чи потрібно декларувати «ковідну тисячу» та спеціальний рахунок для неї: роз'яснення НАЗК

Тисяча за вакцинацію, яку нараховують українцям, які отримали дві дози вакцини проти ковіду, не є доходом і не декларується.

Як пояснили у Національній агенції з питань запобігання корупції (НАЗК), ці кошти не треба зазначати у податковій декларації, звітуючи про доходи.

«Кошти вакциновані отримають не готівкою, а у вигляді цифрового ваучеру, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг та товарів. До того ж, якщо громадянин не використовує їх протягом 4 місяців, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Оскільки кошти, отримані у рамках програми „еПідтримка“, надаються виключно у безготівковій формі та зараховуватися на спеціальний рахунок, вони не оподатковуються та не є доходом», — зазначили в НАЗК.

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У той же час, рахунок, на який перераховується віртуальна тисяча, слід зазначити у розділі 12.1. «Банківські та інші фінансові установи, в яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї».

«Якщо такий рахунок буде відкритий протягом не менш як половини днів протягом звітного періоду (для декларації перед звільненням) або станом на кінець звітного періоду (для декларацій усіх видів), то його потрібно буде декларувати», — зазначили в агенції та додали, що цей рахунок закривається банком (без заяви одержувача) через 4 місяці з дня зарахування допомоги незалежно від факту її використання.

Раніше у Кабміні вигадали, як боротися з «нецільовим» використанням тисячі гривень за вакцинацію.

Фото із сайту НАЗК

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