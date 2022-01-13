«Хтось хоче переграти аукціон на свою користь»: думка експерта щодо арешту акцій «Більшовика»

Арешт акцій заводу «Більшовик», який суд наклав за рішенням Державного бюро розслідувань, неправомірний та негативно вплине на інвестиційний клімат держави. Про це заявив представник MIPIM в Україні Дмитро Допіро.

«Моя особиста думка, що те, що коїть зараз ДБР, це ганьба. Я обізнаний з ситуацією і переконаний, що це знову нас повертає невідомо куди і невідомо для чого. Керівник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко зробив максимально, що можна було зробити для продажу цього складного об’єкту. А зараз знову хтось хоче переграти це на свою користь. Враховуючи, що ми так і не провели судову реформу і не маємо незалежного суду, ці історії свідчать, що країна котиться не в тому напрямку або відкочується назад», — переконаний експерт.

На його думку, рішення ДБР може носити замовний характер, але через подібні рішення страждають українські інвестори.

«Вони відчувають силу, бо це солодкий об’єкт, хтось хоче на цьому заробити. Це зайвий раз доводить, що в Україні нічого неможливо зробити. Ми говоримо про інвестиційних нянь, залучення коштів. Але ж найбільші інвестори — самі українці. Від тих, хто купує квартири у новобудовах, до тих, хто будує ці будинки і інвестує в те, щоб робити реконструкцію всіх цих нікому не потрібних підприємств. І українським інвесторам потрібні ці няні. А замість нянь їм присилають прокурорів, ДБР і таке інше. Це суб’єктивно, несправедливо, некрасиво, і ганьбить Україну на весь світ», — вважає Дмитро Допіро.

Як повідомлялося, суд за клопотанням ДБР наклав арешт на акції Першого київського машинобудівного заводу (екс-«Більшовик»). У Бюро вважають, що стартова вартість заводу, встановлена ФДМ, була занижена. Завод було продано 27 жовтня 2021 року за 1,4 млрд грн консорціуму інвесторів у складі компаній А Девелопмент та UDP. 7 грудня покупці сплатили зазначену суму до бюджету. Також серед інвестиційних зобов’язань покупця — виплатити борги заводу сумою понад 500 тисяч гривень, провести релокацію виробництва до Жашкова та вирішити з міською владою Києва питання щодо заводського цеху № 5.

105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter