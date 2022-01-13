Не варто сподіватися на підвищення: які надбавки до пенсій не буде збільшено навіть за зміни соціальних стандартів

З 1 грудня 2021 року в Україні підвищився прожитковий мінімум та мінімальна зарплата. Відповідно зросли виплати, прив'язані до цих величин.

При цьому низка соцвиплат залишилася на колишньому рівні, нагадали у Хмельницькій ОДА.

Враховуючи те, що деякі надбавки та підвищення не залежать від розміру прожиткового мінімуму, а визначені окремими постановами у твердих сумах, незмінними залишилися:

- надбавка дітям війни (66,43 грн.);

- надбавка реабілітованим (54,40 грн.) та членам їхніх сімей (43,52 грн.);

- надбавки для догляду (50 грн);

- надбавки на утриманців згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (150 грн);

- щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Водночас здійснено перерахунок пенсій для ветеранів війни. Розмір пенсій з 1 грудня 2021 року для осіб з інвалідністю внаслідок війни збільшено:

- для 1 групи складає 12571 грн (1934,00×650%) — на 520 грн;

- для 2 групи — 10153,50 грн (1934,00×525%) — на 420 грн;

- для 3 групи — 6962,40 грн (1934,00×360%) — збільшено на 288 грн.

Для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності мінімальна пенсійна виплата з 1 грудня становить 4061,40 грн. (1934,00×210%).

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни II та III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років й старших, встановлюється мінімальна пенсійна виплата як для осіб з інвалідністю війни 1 групи у розмірі 650% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто 12571 грн.

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника не може бути нижчим за два розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного непрацездатного члена сім'ї.

З урахуванням нового прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зазначена мінімальна виплата зросла на 162 грн й становить 3868 грн. (1934 грн х 2).

Нагадаємо, не всі українці, які не працювали чи працювали неофіційно, не можуть розраховувати на пенсії від держави. Люди, які не мають 15 років страхового стажу, залишаться без пенсій та можуть розраховувати на соціальну допомогу від держави.

Як повідомляли «ФАКТИ», у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій та доплат до пенсійних виплат. У Кабміні вже надрукували відповідний графік.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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