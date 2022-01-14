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Виш залишився на непідконтрольній території: у ПФУ пояснили, як майбутньому пенсіонеру довести факт навчання на стаціонарі

10:16 14 січня 2022
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Українці, які збирають документи для оформлення пенсії за віком, часто стикаються з проблемою, як довести навчання у виші на денному відділенні, якщо у дипломі про вищу освіту це не вказано.

До редакції «Пенсійного кур'єра» звернулася жінка, якій диплом видав інститут нині окупованого Донецька у 1985 році.

Юристи підтвердили, що до дипломів про вищу освіту, виданих навчальними закладами у 1985 році, не встановлено обов'язкових вимог вказувати відомості про форму навчання.

Для вирішення питання заявниці порекомендували звернутися письмово про видачу архівної довідки до навчального закладу, який був переміщений з тимчасово окупованої території на підконтрольну територію України.

Якщо виш залишився на тимчасово окупованій території України, то заява подається безпосередньо до Міністерства освіти і науки України за адресою: 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10 або на електронну скриньку [email protected]

До заяви слід додати копії паспорта, диплома, свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища), інші відомості, які допоможуть швидше знайти інформацію.

Міністерство освіти і науки визначить заклад, який видасть архівну довідку про навчання чи витяг з журналу видачі документів про вищу освіту.

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Якщо такі архіви інформації недоступні, заявниці необхідно звернутися до суду з заявою про встановлення факту навчання. Заява подається до суду за місцем проживання заявника.

Юристи наголосили, що існує позитивна практика винесення рішень за такими позовами. Нещодавно ситуацію щодо встановлення факту навчання розглядав Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області. Юристи дали посилання на рішення https://reyestr.court.gov.ua/Review/97 981 611.

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Фото https://www.facebook.com/gazetaPK/

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