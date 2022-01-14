Податкова оновила реєстр РРО: тепер у ньому 182 моделі

В Україні відновили Держреєстр реєстраторів розрахункових операцій. Податкова служба своїм наказом затвердила реєстр у новій редакції.

Оновлений реєстр містить перелік РРО, дозволених та заборонених до первинної реєстрації. У ньому 182 моделі. Раніше було 188 моделей.

Окремо наводиться список реєстраторів розрахункових операцій, виключених з Державного реєстру у 2016−2021 роках, експлуатація яких не дозволяється.

У списку таких РРО 23 (у попередньому списку було 16).

Переглянути та завантажити реєстр можна з сайту податківців https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/320 822.html

Раніше «ФАКТИ» писали про проблеми, що виникали у підприємців у зв'язку з використанням касових апаратів .

Фото: https://ua.depositphotos.com

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