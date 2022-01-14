Чому Гетманцев не коментує політику «кураторства» у питаннях оподаткування: у ЗМІ назвали причину

Неможливість влади відмовитися від чорних схем при адмініструванні податкових надходжень призводить до того, що вона змушена спостерігати за зростанням кількості бюджетних дірок і намагатися закрити їх, запустивши в ручному режимі «доїльний апарат» для бізнесу, йдеться у статті видання «Дело».

За інформацією видання, як і у попередні роки в Україні все ще практикується політика «кураторства» в питаннях оподаткування. Її розкритикував ексміністр фінансів (2016−2018 рр.) та колишній секретар РНБО (травень — вересень 2019 р.) Олександр Данилюк.

«Наприкінці року податкову передали під „кураторство“ — як за Януковича. Цей приз отримав голова Комітету з податкової та митної політики Гетманцев. Хоча, гадаю, він монополію довго не протримає — охочих поживитися купа. Про те, що кураторство — це дикість із погляду державного управління, я навіть не хочу говорити. „Кураторство“ — це саме про видавлювання грошей із бізнесу», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

«Дело» пише, що зараз вся система оподаткування в країні переведена в режим викачування грошей, щоб білий бізнес дав більше грошей і перекрив втрати від схем, з якими ніхто не збирається боротися.

За даними видання, однією з найпоширеніших «схем» є «скрутка ПДВ» — неправомірне формування витрат платника податків, внаслідок яких платник має право на штучний податковий кредит, що призводить до зменшення його зобов'язання з ПДВ. Через такі «схеми» бюджет щомісяця втрачає близько 2 млрд грн. Ці суми називалися у податковій на початку 2021 року і так само озвучуються на початку 2022-го.

У матеріалі йдеться про те, що Гетманцев утримується від коментування такої практики в Україні.

«Усім експертам та бізнесу зрозуміло, що схеми зі „скрутками“ ПДВ існуватимуть рівно доти, доки це заохочуватиметься зверху і поки що „куратору“ Гетманцеву не буде дано чіткої вказівки зупинити пряме розкрадання бюджетних коштів. Поки що, судячи з того, що відбувається, все навпаки», — пише «Дело».

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