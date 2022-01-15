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Як виростуть комунальні тарифи у 2022 році: оцінки експертів

8:11 15 січня 2022
Комунальні платежі

В Україні, де з початку року зросли тарифи, зокрема на розподіл газу, після закінчення опалювального сезону комунальні послуги подорожчають.

Як пише «Обозреватель», в уряді прогнозують, що газ подорожчає на 10−16% (до 8,69−9,1 грн за куб), вода — на 11%, опалення — на 6%, а вартість електроенергії не збільшиться.

Зазначається, що такі оцінки було розроблено понад півроку тому, ще до різкого збільшення цін на газ у Європі.

Водночас Мінекономіки публікувало свій прогноз, зібравши думки експертів, який передбачає стрімкіше подорожчання:

  • газ — на 20% (до 9,4 грн);
  • електроенергія — на 17,5% (1,9 грн за споживання понад 100 кВт на годину);
  • опалення та гаряча вода на 16% (залежно від постачальника кінцева вартість відрізнятиметься).

У самому Кабміні зазначали, що консенсус-прогноз експертів часто не відповідає реальній динаміці цін. Проте ані уряд, ані експерти не могли за рік до енергокризи передбачати його наслідки для України. Також ніхто з високою точністю не може спрогнозувати, що чекає на енергоринок за рік.

Нагадаємо, що у консенсунс-прогнозі Мінекономіки було опубліковано дані про те, як можуть зрости тарифи у найближчі три роки.

Фото з Pixabay

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