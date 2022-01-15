У ПФУ розповіли, де в Україні найнижчі та найвищі пенсії

Станом на початок січня 2022 року середня пенсія в Україні склала майже чотири тисячі гривень.

Водночас, за даними Пенсійного фонду, пенсію у розмірі від двох до трьох тисяч гривень отримує більшість пенсіонерів — 35,6 відсотка, а 21,2 відсотка — від трьох до чотирьох тисяч.

Дані ПФУ

Також у ПФУ показали, в яких регіонах пенсіонери отримують вищі суми, а у яких найменше. На графіку наведено усереднені дані. Так, найбільша середня пенсія припадає на столицю України — 5 474 гривень, а також на Донецьку та Луганську області — 5 062 та 4 723 гривень відповідно. У більшості регіонів країни виплати — нижчі від середнього розміру пенсії.

Загальна кількість тих, хто отримує пенсію в Україні, — 10 841 117 осіб.

Нагадаємо, що на 2022 рік заплановано 12 етапів збільшення пенсій. Перші — для «чорнобильців» з інвалідністю та сім'ям загиблих в АТО (ООС) — було проведено з 1 січня.

Фото с Pixabay

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