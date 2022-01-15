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Як оформити пенсію в Україні: докладна інструкція

11:33 15 січня 2022
Пенсіонери

З 2022 року в Україні посилили вимоги до виходу на пенсію за віком — щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років, страховий стаж має становити не менше 29 років; у 63 роки — від 19 до 29 років, у 65 років — від 15 до 19 років.

Як повідомляють у ПФУ, оформити пенсію можна особисто, звернувшись до органів фонду, або ж дистанційно. Для цього слід надіслати заяву та відскановані копії документів через веб-портал (https://portal.pfu.gov.ua).

Для надсилання заяви в режимі онлайн потрібно увійти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOVID, яка дає можливість авторизації на сайтах державних установ за допомогою банківської картки (BankID) або оператора мобільного зв'язку. (MobileID).

У «Особистому кабінеті» потрібно вибрати розділ «Заява на призначення пенсії», далі — заповнити запропоновану анкету та прикріпити до заяви скановані копії необхідних для призначення пенсії документів.

Вказавши вид бажаного формату пенсійного посвідчення (паперового звичайного зразка або електронного у вигляді пластикової картки) та обравши (за потреби) спосіб інформування про етапи обробки заяви, потрібно підписати заяву електронним кваліфікованим підписом та надіслати до органу Фонду. За результатами обробки заяви в «Особистому кабінеті» відображається інформація про стан її обробки та ухвалення рішення про призначення пенсії.

Фото ПФУ

Крім заяви, паспортних даних та ІПН, до органів Пенсійного фонду слід надавати номер рахунку в банку, де пенсіонер отримуватиме виплати, дані про трудовий стаж — трудову книжку, а для тих, хто навчався у ВНЗ до 2004 року очно — диплом, свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, довідку про проходження служби (військовообов'язаним). Також пенсію можуть призначити за підтвердженою документами довідкою про зарплату за 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Також заявку на оформлення пенсії можна надіслати через застосунок «Дія». Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку. Заява зроблена у формі анкети, де слід відповідати «так» чи «ні».

Фото з Pixabay

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