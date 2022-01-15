Податкова нагадала підприємцям про штрафи за відмову приймати платіжні картки покупців

Після того, як з 1 січня 2022 року в Україні стали обов'язковими реєстратори (касові апарати) для ФОПів другої-четвертої груп, Державна податкова служба повідомила про системні скарги людей на те, що продавці так і не забезпечили для клієнтів можливості розрахуватися картками. Більше того, у деяких установах через технічні складнощі, що виникли у підприємців, банківські термінали взагалі… зникли.

У зв'язку з цим податківці нагадали, що підприємці зобов'язані забезпечити прийом карток для розрахунків за продані товари або надані послуги. І зробити це мають у тому числі ті малі підприємства, які працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Навіть у населених пунктах із чисельністю населення від 25 тисяч осіб.

Але цей обов'язок поширюється тільки на тих з них, хто за законом повинні використовувати РРО.

Це визначено ухвалою КМУ «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» від 29.09.2010 р. № 878.

А Держспоживслужба нагадує про право споживача на вільне здійснення безготівкових розрахунків, встановлене законодавством України. Про це йдеться у Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою КМУ від 15.06.2006 р. № 833.

Відмова у можливості розрахуватися карткою є обмеженням прав споживача та порушенням вимог законодавства, за яке передбачено штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень).

Нагадаємо, що ініціативу влади нав'язати підприємцям касові апарати зустріли люті простести з боку підприємців. Проте уникнути цього не вдалося — з 1 січня 2022 року РРО стали обов'язковими для ФОПів другої-четвертої груп.

Фото с Pixabay

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter