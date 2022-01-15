Нові податки у 2022 році: скільки доведеться платити українцям

З 2022 року для українців збільшаться кілька видів податків. Підвищаться відрахування, що стягуються з фізосіб-підприємців (ФОП), земельний податок, податки при купівлі нерухомості.

Податки та внески для ФОП

Для підприємців-платників єдиного податку сума становитиме:

ФОП I групи — 248,1 грн на місяць.

ФОП II групи — 1300 грн на місяць;

ФОП III групи — податок не зміниться, платити потрібно буде 5% доходу (для платників ПДВ — 3% доходу).

Єдиний соціальний внесок для всіх груп підприємців становить 1430 гривень на місяць. Після того, як підвищиться мінімальна зарплата (з 1.10.2022), ЄСВ складе 1474 грн на місяць.

Податок із продажу нерухомості

З 1 січня 2022 продаж першого об'єкта за рік не оподатковується, з продажу другого потрібно заплатити 5% від доходу. З третього та наступних проданих об'єктів потрібно буде сплатити податок у 18% від різниці між ціною продажу та ціною, за якою продавець цю нерухомість придбав.

Податок з власників нерухомості

2022 року податок складе 97,50 грн з квадратного метра. Не оподатковується площа квартир до 60,0 кв. м, та будинків до 120,0 кв.м. Квитанції податкова обіцяє розіслати до 1 липня 2022 року, сплатити податок потрібно буде протягом 60 днів.

Земельний податок

У 2022 році мінімальне податкове зобов'язання становитиме 4% від нормативної грошової оцінки землі. Залежно від регіону, мінімальне податкове зобов'язання становить від 1200 до 2000 грн за гектар.

Податок для дрібних фермерів

Під час продажу продукції на суму понад 12 мінімальних зарплат на рік (78 тис. гривень) потрібно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

Нагадаємо, з січня збільшаться не лише податки — зміниться розмір пенсій, вартість води, газу, Інтернету, домофонів та конвертів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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