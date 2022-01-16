Податок на розкіш у 2022 році: хто і скільки повинен буде заплатити до скарбниці за свій автомобіль

В Україні податок на розкіш прив’язаний до рівня мінімальної зарплати. Нещодавно «мінімалка» підвищилася і тепер становить 6500 грн. Таким чином, розширено список автомобілів за їх вартістю, за які необхідно платити транспортний податок.

Відтепер автомобілі, вартість яких становить 2 млн. 430 тисяч грн (тобто 375 мінімальних зарплат) і вище підпадають під закон про сплату податку.

Зазначимо, що під оподаткування підпадають транспортні засоби не старше п’яти років. Сума податку залишилася без зміни і дорівнює 25 тис. грн. Платити її потрібно щорічно один раз на рік.

Якщо власник транспортного засобу не сплачує податок протягом 60-и днів, то сума для сплати збільшується на 10 відсотків, якщо не сплачує протягом 90 днів, то зверху плюс 20 відсотків.

Як писали «ФАКТИ», з 2022 року для українців збільшаться кілька видів податків. Підвищаться відрахування, що стягуються з фізосіб-підприємців (ФОП), земельний податок, податки при купівлі нерухомості.

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