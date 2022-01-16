Допомога на поховання: хто виплачує, як отримати і чи потрібно з неї сплачувати податки

В Україні допомога на поховання померлого робітника здійснюється роботодавцем виключно останнього місця роботи (у тому числі перед виходом на пенсію). Здійснена вона може бути як у грошовій, так і у вигляді оплати послуг сторонніх організацій (ритуальні послуги) чи послуг, наданих безпосередньо роботодавцем (надання автотранспорту).

Це граничний розмір, що дає право на податкову соціальну пільгу, яка упродовж 2022 року складає 3470 грн (подвійний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Згідно з законом, не оподатковуються кошти чи вартість майна (послуг), наданих як допомога на поховання платника податку роботодавцем такого померлого робітника, якщо їх сума не перевищує подвійний розмір податкової соціальної пільги — 6940 грн. Сума перевищення (за її наявності) остаточно оподатковується під час її нарахування (виплати, надання) роботодавцем померлого.

Зазначимо, що ЄСВ на таку допомогу також не нараховується, бо дані виплати не входять у фонд оплати праці.

У випадку, коли допомога на поховання працівника надається підприємством померлого, родич (отримувач допомоги) має подати заяву про надання такої допомоги, а також копію свідоцтва про смерть.

З боку роботодавця має бути виданий відповідний наказ щодо надання допомоги на поховання померлого працівника.

Допомога на поховання працівника за останнім (основним) місцем роботи може також бути отримана коштом фонду соціального страхування. Відповідною постановою розмір такої допомоги становить 4100 грн. Отримати її може застрахована особа, член сім'ї або інші юридичні чи фізичні особи, які здійснили поховання.

Для отримання допомоги на поховання застрахованої особи до ФСС необхідно надати: заяву-розрахунок, оригінал виписки з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригінал довідки про смерть, а також копію свідоцтва про смерть (завірену страхувальником на підставі оригіналу).

Зазначену допомогу також можна отримати на поховання осіб, які перебували на утриманні застрахованої особи, за умови, що вони не мали самостійних джерел коштів для існування (не отримували зарплату, пенсію тощо).

Зазначимо також, що для особи, яка власним коштом здійснила поховання пенсіонера, передбачена відповідна грошова допомога від держави. ЇЇ розмір дорівнює двом місячним пенсіям, яку на момент смерті отримував пенсіонер.

Як писали «ФАКТИ», родичі померлого пенсіонера, які мають право на допомогу на поховання, можуть отримати й виплати, що недоотримала померла людина. По виплати може звернутися і довірена особа родичів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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