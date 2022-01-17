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BankID НБУ з 1 лютого буде платним: тарифи та кого стосується

7:24 17 січня 2022
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В Україні з 1 лютого система BankID НБУ буде платною. Про це повідомили у Нацбанку.

Тарифи встановлюються Національним банком лише для учасників системи — банків та інших компаній, що надають комерційні послуги. Тобто тарифи не стосуються користувачів — фізичних осіб.

Для абонентів, що приєдналися у статусі абонента — надавача послуг, що працюють виключно для надання некомерційних послуг, залишиться нульовий тариф.

«Також абоненти, які приєдналися до Публічної пропозиції Національного банку на укладення договору приєднання до Системи BankID НБУ у статусі абонента — постачальника послуг та/або абонента-ідентифікатора до 01 лютого 2022 року, оплата за послугу підключення до системи у відповідному статусі не буде здійснюватися», — йдеться у повідомленні.

З 1 лютого буде запроваджено такі тарифи на послуги Національного банку:
- підключення до системи абонента — 2500 грн;
- підключення до системи додаткового абонентського вузла — 2000 грн;
- супровід підключеного до системи абонента — 600 грн щомісяця;
- обробка системою кожного успішного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації між абонентом-ідентифікатором та абонентом — постачальником послуг (платником за цією послугою є абонент — постачальник послуг) — 0,10 грн.

Сьогодні Система BankID НБУ налічує 134 абоненти, у тому числі 39 банків-ідентифікаторів та 95 учасників — постачальників послуг.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, за що банки блокуватимуть карти українців.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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