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Податкова амністія: чи є ризик перевірок для роботодавця

8:49 17 січня 2022
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В Україні продовжується податкова амністія, яка стартувала 1 вересня 2021 року. До 1 вересня 2022 українці можуть добровільно задекларувати всі активи, з яких раніше не було сплачено податків.

У Державній податковій службі нагадали, що в рамках податкової амністії не проводиться перевірка джерела отримання декларантом його доходів, за рахунок яких були отримані активи.

Відомості, що містяться в одноразових (спеціальних) добровільних деклараціях та додані до них документи, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню без письмової згоди декларанта.

Відповідно для роботодавців декларантів, які не повною мірою утримали податки з їхньої заробітної плати, немає ризиків проведення перевірок в рамках податкової амністії.

Нагадаємо, в рамках податкової амністії підлягає декларуванню майно, у тому числі нерухомість, земля, недобудови в Україні чи інших країнах, якщо декларант не має документів, що підтверджують доходи для такого придбання.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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