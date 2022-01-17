2,5% за кожні 6 місяців: деякі українці отримають додаткові виплати до пенсіїї
Жінкам, що народилися у період до 31 грудня 1961 року, при призначенні пенсій за віком встановлюється підвищення у розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію.
Виплати починаються з 55 років та до досягнення 60-річного віку, нагадали у Пенсійному фонді.
Жінкам 1962 року народження при виході на пенсію у 2022 році виплати нараховуватимуться з коефіцієнтом підвищення 9%.
Надбавку запровадили, щоб частково компенсувати різницю у пенсіях між тими, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2021 році та роком пізніше.
Вона належить жінкам за умови, що раніше їм не призначалася жодна інша пенсія.
Жінки, які раніше отримували пенсію за інвалідністю, за вислугу років або у зв'язку з втратою годувальника, при переведенні на пенсію за віком права на встановлення підвищення не мають.
Розмір підвищення визначається індивідуально та залежить від розміру пенсії, обчисленої з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачені страхові внески.
Зазначене підвищення встановлюється у межах максимального розміру пенсії — 10 прожиткових мінімумів, визначених для осіб, які втратили працездатність.
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Фото: https://ua.depositphotos.com92
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