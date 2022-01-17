Юридичний спір між «Монобанком» та Дубілетом може розглядатися в суді, — ЗМІ

Юридичний спір між власниками «Монобанку» та Дмитром Дубілетом не врегульований. Якщо сторони не знайдуть конструктивного рішення, справа розглядатиметься в англійському суді. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар юридичної компанії AVELLUM, яка представляє інтереси одного з акціонерів «Монобанку».

«Наразі суперечка між власниками „Монобанку“ та паном Дмитром Дубілетом не врегульована, хоча сторони провели кілька раундів предметних переговорів. Якщо ці переговори зрештою не призведуть до конструктивного рішення, яке влаштує всі сторони та захистить інтереси „Монобанку“ та всіх його учасників, спір, швидше за все, вирішуватиметься в англійському суді», — повідомили в компанії в коментарі «РБК-Україна» .

Також юристи прокоментували нещодавнє залучення інвестицій Fintech Farm, що належить Дмитру Дубілету.

«Залучення паном Дубілетом інвестицій безпосередньо не впливає на ситуацію та можливий розвиток конфлікту. Водночас при розгляді спору англійський суд може застосувати досить широкий перелік забезпечувальних заходів щодо майна відповідачів, включаючи компанію Дубілета Fintech Farm. Якщо англійський суд вирішить заморозити рахунки та активи на час розгляду спору, це може вплинути навіть на кошти інвесторів», — зазначили в AVELLUM.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексспіввласник «Монобанку» Дмитро Дубілет запустив в Азербайджані Leobank. Проєкт Дубілета візуально виявився схожим на «Монобанк». Після цієї новини з'явилася інформація про конфлікт «Монобанку» із Дубілетом.

Навесні 2021 року НАБУ оголосило у розшук ексголови правління «Приватбанку» Олександра Дубілета у зв'язку з підозрою у причетності до розтрати.

Фото: Дмитро Дубілет (facebook.com/dubilet)

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