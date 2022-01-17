У середньому на 1895 гривень: у ПФУ розповіли, кому перерахували пенсії у січні

З 1 січня 2022 року Пенсійний фонд України провів перерахунок виплат деяким категоріям пенсіонерів.

По-перше було збільшено пенсію за втратою годувальника для деяких членів сім'ї учасників АТО. Зокрема, було забезпечено мінімальний розмір пенсійної виплати кожному з непрацездатних батьків та дружині (дружині) загиблих, померлих або зниклих безвісти осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, на рівні 7 800 гривень .

Новим у цьому є те, що починаючи з 2022 року адресна допомога до пенсії до мінімального розміру 7800 гривень встановлюється кожному з непрацездатних батьків або подружжя загиблого, померлого або зниклого безвісти учасника АТО, незалежно від інших членів його сім'ї. Це передбачено ухвалою Кабінету Міністрів України № 1052 від 11.10.2021.

Зазначимо, що в решті випадків, за наявності двох та більше членів сімей (наприклад, неповнолітніх дітей), мінімальна виплата продовжує залишатися на рівні 6100 гривень.

Після перерахунку було збільшено розміри пенсій на 3361 особу. Середній розмір підвищення становив 1895 гривень 26 копійок.

З них у 115 тисяч осіб розмір пенсії зріс на суму менше 1000 гривень, а у 3246 осіб — на суму понад 1000 гривень.

По-друге, було проведено перерахунки пенсій по інвалідності для деяких «чорнобильців», зазначених у статті 10 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». А саме для осіб: у яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою; а також для осіб, які брали безпосередню участь:

у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків;

у ядерних випробуваннях;

у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї;

у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

внаслідок чого стали вони стали інвалідами.

Крім того, було перераховано пенсії у зв'язку із втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи для членів сім'ї вищезгаданих осіб.

Таким «чорнобильцям» пенсії були перераховані, виходячи із заробітної плати, визначеної із п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2021 року (обчисленої за формулою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 12 заробітної плати за 2021 рік та середньомісячного коефіцієнта заробітної плати за станом ним може бути проведено повторний перерахунок пенсій — у разі доцільності.

Внаслідок цього перерахунку розміри пенсій збільшилися у 21 тисячі 204 осіб. Середній розмір підвищення становив 2903 гривень 21 копійку. При цьому у 2246 осіб розмір пенсії виріс на суму до 1000 гривень, а у 18 тисяч 958 осіб — на суму понад 1000 гривень.

Нагадаємо, екс-міністр соціальної політики Андрій Рева в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» докладно розповів про те, як і кому буде підвищено пенсії у 2022 році .

Фото Pixabay

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