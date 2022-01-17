Збільшення абонплати за газ: причина та хто може не платити

До 1 травня 2022 року в Україні діють фіксовані ціни на газ для населення. З цієї дати постачальники мають визначити нову річну ціну до травня 2023 року. Вона залежатиме від ситуації на європейських ринках.

З 1 січня 2022 року затверджено нові тарифи за розподіл газу, нагадали у «ГазПравді».

У середньому в Україні доставка газу подорожчала на 3,9%. Для кожного облгазу розмір тарифу визначається індивідуально. Він залежить від регіону, кількості споживачів та розміру витрат, необхідних для роботи системи.

Сума платіжки за доставку газу залежить від обсягів спожитого палива. За основу береться обсяг використаного газу за попередній період, який поділяється на 12 та множиться на тариф місцевого облгазу.

Суму можна зменшити. Наприклад, якщо споживач не користується газовим котлом, то йому слід звернутися до облгазу з заявою про відключення газового котла та змінити категорію споживання у договорі про розподіл газу.

Ця зміна вплине на нарахування за розподіл лише на майбутні періоди (тобто з 1 січня наступного року).

Плата за розподіл газу не нараховується тим домогосподарствам, яким офіційно було припинено постачання газу, про що складено відповідний акт.

У такому разі газова труба має бути опломбована. Також має бути розірвано договір щодо розподілу газу.

Якщо споживач не бажає платити за розподіл газу, йому необхідно звернутися до свого оператора ГРМ та написати заяву про припинення постачання газу з розірванням договору.

За необхідності відновлення газопостачання доведеться здійснити оплату за його підключення.

Докладно про це у матеріалі «Комунальні послуги дорожчають усупереч обіцянкам влади: з 1 січня набрали чинності нові тарифи на розподіл та доставку газу».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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