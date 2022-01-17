Тариф на доставку газу: стало відомо, який мінімум споживання нараховуватимуть

З отриманням нових платіжок за газ, у людей виникає дедалі більше запитань. І не лише щодо постійного зростання тарифів, а й більш практичні. Наприклад: чому для розрахунку плати за розподілення газу враховано більше кубів газу, ніж фактично використано? Експерти «Газправди» пояснили, у чому проблема.

Зокрема, сума квитанції за розподіл газу залежить від обсягів спожитого палива. За основу береться обсяг використаного газу за попередній період (на 2022 рік це період з 1 жовтня 2020 до 30 вересня 2021), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевого оператора газорозподільної мережі.

Проте, є нюанс. А саме — існують мінімальні обсяги споживання, визначені пунктом 2 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого ухвалою НКРЕКУ від 30.09.2015 № 2494. Вони становлять:

39 кубометрів — для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується лише для приготування їжі;

126 кубометрів — для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 кубометрів — для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об'єкта споживача, який не є побутовим.

Виходить, що навіть якщо сім'я заощаджує та використовує менше газу, їй все одно буде нараховано платіж за обсяг не менший за мінімальний.

Щоб дізнатися, які для вас встановлені мінімальні обсяги споживання, достатньо заглянути у свій договір на розподіл газу — саме в ньому вказана та група споживання, до якої ваше домогосподарство належало (залежно від підключених газових пристроїв: газова плита, газовий котел, водонагрівач) момент його укладання.

Наприклад, якщо у договорі зазначено групу споживання, згідно з якою газ використовується комплексно, у тому числі для опалення (тобто — підключений газовий котел), то мінімальний обсяг газу за рік для розрахунку плати за розподіл становитиме 314 кубометрів.

Нагадаємо, що газопостачальні компанії в січні розділилися на дві великі групи з різними тарифами на газ

Фото Pixabay

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