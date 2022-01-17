Товарний або касовий чек, проїзний: який документ вважається розрахунковим при застосуванні РРО
З 1 січня 2022 року фізособи-підприємці зобов'язані застосовувати касові апарати (РРО чи ПРРО) та видавати розрахункові документи.
Розрахунковий документ — документ встановленої форми та змісту, що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, нагадали у Держподатковій службі.
Таким документом може бути касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо.
Це може бути документ у паперовій формі чи електронний розрахунковий документ. Він видається зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій чи заповнюється вручну.
Раніше «ФАКТИ» писали про проблеми роботи з касовими апаратами, з якими зіткнулися підприємці на початку нового року.
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