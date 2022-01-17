27.99 / 28.22 31.85 / 32.23
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Товарний або касовий чек, проїзний: який документ вважається розрахунковим при застосуванні РРО

12:51 17 січня 2022
чек

З 1 січня 2022 року фізособи-підприємці зобов'язані застосовувати касові апарати (РРО чи ПРРО) та видавати розрахункові документи.

Розрахунковий документ — документ встановленої форми та змісту, що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, нагадали у Держподатковій службі.

Таким документом може бути касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо.

Це може бути документ у паперовій формі чи електронний розрахунковий документ. Він видається зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій чи заповнюється вручну.

Раніше «ФАКТИ» писали про проблеми роботи з касовими апаратами, з якими зіткнулися підприємці на початку нового року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

соус

Хоч у салат, хоч на бутерброди: рецепт соусу, який замінить будь-який майонез

Вовчий повний місяць

«Вовчий місяць» 18 січня: що важливо знати про першу повню року і як до неї підготуватися

Тетяна Холодна

Жінку, яка зникла за дивних обставин під Житомиром, знайшли повішеною: що відомо

Стужук

«Роблю, що хочу»: популярна українська блогерка різко відреагувала на критику її оновленої зовнішності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.