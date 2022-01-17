Майже 91 тисяча гривень: деякі українці отримали суттєву надбавку до пенсії

В Україні на 1 січня 2022 року середня пенсія становить майже 4 тисячі гривень. Пенсійні виплати зросли у всіх категорій українських пенсіонерів.

Найбільше підвищення отримали пенсіонери-судді. Зростання за рік склало 22,861 тисячі гривень. У середньому пенсія суддів становить 90822,18 грн (середня пенсія за віком — 3944,81 грн).

За даними Пенсійного фонду, середній розмір місячних пенсій різним категоріям пенсіонерів на 1 січня 2022 року становить:

- соціальні пенсії — 1955,65 грн;

- за віком — 3944,81 грн;

- по інвалідності — 3269,78 грн;

- у разі втрати годувальника — 3730,71 грн;

- за вислугу років — 6442,85 грн;

- довічне утримання суддів — 90822,18 грн.

Нагадаємо, на 2022 рік заплановано 12 етапів збільшення пенсій. Перші підвищені соцвиплати отримали «чорнобильці» з інвалідністю та сім'ї загиблих на Донбасі військовослужбовців.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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