Пенсія не за горами: українцям пояснили, як самостійно перевірити наявність достатнього страхового стажу

Останнім часом почастішали скарги майбутніх пенсіонерів на те, що зароблені роки стажу кудись зникають із загальної бази. Щоб запобігти таким випадкам, Держпраці радить самостійно перевірити, чи вся трудова діяльність перенесена до Реєстру. Зробити це можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або через спеціальний мобільний додаток.

Програма «Пенсійний фонд» існує у двох версіях — для Google Play та iOS. Для тих, хто не має можливості завантажити програму на смартфон, можна отримати всю інформацію в особистому кабінеті на сайті ПФУ. Алгоритм дій наступний:

Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (отримати можна в податковому, банку, центрі сертифікації ключів) або за GovID, MobileID, BankID. Також можна отримати логін та пароль при відвідуванні ПФУ, надавши паспорт та ідентифікаційний код. Вибрати розділ «Дані із реєстру застрахованих осіб». Перевірити відомості про зарплату, з якої сплачено страхові внески (з 2000 року, в окремих випадках з 1998 року), про страховий стаж (з 2004 року), про місце роботи (електронну трудову книжка), про періоди отримання допомоги з тимчасової втрати працездатності. Виявивши застарілу чи недостовірну інформацію, слід подати анкету для зміни даних у реєстрі. До анкети необхідно додати сканкопії документів. Зразок анкети знаходиться у розділі «Комунікації з Пенсійним фондом України». Контролювати інформацію про сплату ЄСВ роботодавцем та набутий страховий стаж можна через послугу «безкоштовне інформування». Відомості надходитимуть у SMS або на електронну пошту.

Нагадаємо, раніше у ПФУ визнали, що навіть за наявності великого страхового стажу пенсія все одно може бути на рівні мінімальної. Розмір виплат багато в чому залежить від суми внесків, які відраховувалися роботодавцем.

Фото ua.depositphotos.com

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