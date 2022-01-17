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Гроші

Киянам за тепло у грудні доведеться заплатити більше майже на 20%: названо причину

18:56 17 січня 2022
квитанції

У Києві з приходом зими тарифи на опалення для населення залишилися незмінними, проте, у квитанціях мешканці могли спостерігати суми набагато вищі за листопадові. У Київтеплоенерго пояснюють, що через холодний грудень споживання тепла в багатоповерхівках зросло в середньому на 16%, а відтак збільшилися і суми у платіжках.

Київтеплоенерго зазначає, що в грудні середня температура була нижчою за листопадову на 6,4 градуса, а саме мінус 1,6 градуса. Через морози споживання тепла зросло, а середня вартість збільшилася до 26,8 грн за квадратний метр (у листопаді — 22,6 грн/кв.м). В енергоефективних будинках, де мешканці заздалегідь подбали про утеплення, плата у грудні становила 21 грн за квадратний метр.

Нагадаємо, на опалювальний сезон у Києві зафіксовано тариф на опалення для населення на рівні 1654,41 грн за 1 Гкал тепла. Меморандум про заморожування тарифів було укладено 30 вересня 2021 року.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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