Не може бути нижчим за два прожиткові мінімуми: хто з пенсіонерів повинен отримувати 3868 грн

Вдовам військових пенсіонерів, пенсіонерів МВС у багатьох випадках може бути вигідніше перейти з пенсії за віком на пенсію в зв'язку з втратою годувальника. Це показують розрахунки, зроблені пенсійним консультантом Сергієм Коробкіним для видання «На пенсії».

Пенсія по втраті годувальника в Україні, згідно із законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, не може бути нижчою за два прожиткові мінімуми. Враховуючи, що мінімум для непрацездатних становить 1934 грн, то мінімальна пенсія в зв'язку з втратою годувальника відповідно становить 3868 грн.

Крім того, до пенсії утриманцям годувальника виплачуються надбавки, якщо військовий пенсіонер/пенсіонер МВС мав особливі заслуги перед Україною.

За даними Пенсійного фонду, середній розмір місячних пенсій у разі втрати годувальника станом на 1 січня 2022 року становив 3730,71 грн. До кінця року передбачено 12 переглядів розміру виплат різним категоріям пенсіонерів, в основному тим, у кого пенсії близькі до мінімальних.

Фото ua.depositphotos.com

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