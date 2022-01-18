У податковій пояснили, яким ФОПам потрібно обов'язково друкувати та зберігати фіскальні чеки

У податковій, яка раніше нагадала підприємцям про штрафи за відмову приймати платіжні картки покупців, пояснили, яким підприємцям щодня треба друкувати фіскальні чеки та зберігати їх.

У ДПС підприємцям пояснили, що це питання регулюється пунктом 9 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у галузі громадського харчування торгівлі та послуги» із змінами та доповненнями.

Так, бізнесмени, які працюють у торгівлі, сфері громадського харчування та послуг, а також займаються операціями з прийому грошей у готівковій формі для їхнього подальшого переказу, повинні щодня створювати (у паперовій чи електронній формі) фіскальні звітні чеки у разі проведення розрахункової операції.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні розширили коло підприємців, зобов'язавши їх використати РРО чи ПРРО. Проте ФОПи стали масово скаржитися на те, що податкова система обліку не справляється із навантаженням.

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Фото з Pixabay

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