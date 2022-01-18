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Гроші

У податковій пояснили, яким ФОПам потрібно обов'язково друкувати та зберігати фіскальні чеки

8:40 18 січня 2022
РРО

У податковій, яка раніше нагадала підприємцям про штрафи за відмову приймати платіжні картки покупців, пояснили, яким підприємцям щодня треба друкувати фіскальні чеки та зберігати їх.

У ДПС підприємцям пояснили, що це питання регулюється пунктом 9 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у галузі громадського харчування торгівлі та послуги» із змінами та доповненнями.

Так, бізнесмени, які працюють у торгівлі, сфері громадського харчування та послуг, а також займаються операціями з прийому грошей у готівковій формі для їхнього подальшого переказу, повинні щодня створювати (у паперовій чи електронній формі) фіскальні звітні чеки у разі проведення розрахункової операції.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні розширили коло підприємців, зобов'язавши їх використати РРО чи ПРРО. Проте ФОПи стали масово скаржитися на те, що податкова система обліку не справляється із навантаженням.

Ексклюзивний матеріал «Всі розрахунки тільки через касу»: нові правила роботи ФОПів" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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