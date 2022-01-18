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Швидке зростання призвело до проблем: що робити, якщо ПРРО у підприємця не працює

14:57 18 січня 2022
Торгівля

Підприємці, яких зобов'язали з 1 січня 2022 року використовувати РРО або ПРРО, з перших днів нового року почали скаржитися на проблеми при здачі звітності в електронному вигляді — чеки та інша документація до податкової не доходили.

ФОПи скаржилися, що робота була паралізована, а сервер податкової служби «ліг». Як пише «Телеграф», один із співзасновників компанії Checkbox Дмитро Дубілет заявляв, що системи обрушилися через те, що «десятки тисяч підприємців почали реєструвати каси в останні дні» минулого року.

Оскільки закон набув чинності, бізнесмени зобов'язані щодня створювати паперові чи електронні фіскальні чеки та зберігати їх для звітності. Але збій може додати «головного болю» бізнесу.

У податковій пояснювали, що РРО може працювати у 2 режимах — онлайн, коли він підключений до сервера контролюючої організації та надсилає всю інформацію в режимі реального часу, та в режимі «офлайн». У другому випадку прямого зв'язку з сервером фіскальної служби може не бути. Щоправда, такий режим роботи обмежений 36 годинами поспіль, або 168 годинами протягом одного календарного місяця.

Якщо ПРРО виходить з ладу на короткий час і достатньо його перезавантаження для відновлення роботи, обладнання не вважається несправним. Якщо ж перевантаження не допомогло, то ФОП протягом доби повинен повідомити про несправність фіскальним органам та виробнику обладнання.

Поки несправність не усунуть, розрахункові операції не можна проводити. На порушника чекає штраф у 100% від суми першого чеку і 150% - від кожного наступного.

Якщо ж ФОП протягом місяця не подасть до фіскальних органів заяви про несправність ПРРО, має бути ухвалено рішення про відміну реєстрації обладнання і підприємцю доведеться «з нуля» реєструвати свій РРО.

Раніше в Україні оновили Держреєстр реєстраторів розрахункових операцій — він містить 182 моделі РРО, дозволені та заборонені до первинної реєстрації.

Фото з Pixabay

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