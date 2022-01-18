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Гроші

Витрати «ФОП» нікого не цікавлять: у Раді спростували «найпопулярніший міф» про касові реєстратори

15:22 18 січня 2022
РРО касовий апарат

Незважаючи на неодноразові та докладні роз'яснення податкових органів, кому з ФОПів потрібно вести облік товарних запасів і кому потрібно підтверджувати їхнє походження первинними документами, розгубленість та паніка все ще панує серед підприємців.

Щоб заспокоїти платників податків, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев навіть записав пояснювальне відео та виклав його у своєму Telegramm-каналі .

За його словами, первинні документи для ФОПів не потрібні — достатньо звітності про доходи, яка буде отримана за допомогою РРО. Законодавство не передбачає ведення обліку витрат

Гетьманцев також повідомив, що використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) є достатнім для ведення будь-якої звітності фізичними особами — підприємцями в Україні. Податкова не вимагатиме ні первинних документів, ні будь-яких інших документів, що підтверджують витрати.

«Обліки за участю РРО більш ніж достатньо для ведення будь-якої звітності для фізичних осіб — підприємців. Це достатній доказ того, що ви отримали дохід. Щодо ваших витрат — вони взагалі нікого не цікавлять. Жодні первинні документи не потрібні. Не слухайте шахраїв» , — звернувся нардеп. до підприємців.

Він вважає, що саме міф, що поширюється шахраями, про необхідність ведення товарного обліку та первинних документів і перешкоджає встановленню РРО.

Глава податкового комітету наголосив, що ні в законі про РРО, ні в Податковому кодексі немає статті, яка передбачала б ведення первинних документів малим бізнесом.

Винятками є платники податку на додану вартість (ПДВ), а також три групи ризику:

  • торговці електронікою;
  • продавці лікарських засобів;
  • торговці ювелірні вироби.

Інші фізичні особи — підприємці з 1 січня зобов'язані вести тільки облік доходів за допомогою касових апаратів. Крім того, деяким підприємцям треба буде друковувати та зберігати фіскальні чеки.

Данило Гетьманцев також закликав бізнес встановлювати апарати та висловив сподівання, що за кілька днів будуть оформлені всі РРО в Україні. На сьогодні загальна кількість зареєстрованих реєстраторів перевищила 241 тисяч.

Фото Pixabay

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