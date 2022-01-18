ЄСВ за працівників, єдиний податок, та «земельна» декларація: кому потрібно встигнути розрахуватися до 20 січня

Податкова нагадала фізособам-підприємцям, що у них спливає термін подання декларацій та сплати податків за грудень-січень. До 20 січня ФОП першої та другої групи мають сплатити єдиний податок за січень, а також єдиний внесок за найманих працівників за грудень 2021 року.

Середа, 19 січня — останній день для фізосіб-підприємців, щоб сплатити єдиний внесок «за себе» за IV квартал 2021 року.

До 20 січня податкова чекає від бізнесу звітності за грудень, а саме:

декларації з податку на додану вартість;

декларації з акцизного податку;

декларації щодо плати за землю (земельного податку та/або орендної плати за землю державної або комунальної власності).

Крім того, до 20 січня належить відзвітувати:

про рентну платоу за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

про ренту за користування радіочастотним ресурсом України;

про ренту за транспортування нафти та нафтопродуктів;

про ренту за транзитне транспортування аміаку.

Нагадаємо, до 9 лютого 2022 року ФОП третьої групи мають подати об'єднану декларацію про податки та ЄСВ у 2021 році. 1 та 2 група ФОП подають звіт до 1 березня 2022 року.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter