Тисяча за вакцинацію: чи потрібно та як правильно декларувати виплату

У Національній агенції з питань запобігання корупції (НАЗК) нагадали, що кампанія з декларування доходів триватиме до 31 березня 2022 року і уточнили, чи потрібно вносити до декларації тисячу за вакцинацію, яку отримують щеплені проти ковіду громадяни.

У НАЗК наголошують, що ці гроші не є доходом і не декларуються. Вони видаються не у готівковій формі, а у вигляді електронного ваучера, їх можна витратити на обмежену кількість товарів чи послуг. Якщо їх не використати, то за чотири місяці ці гроші повернуться до держбюджету.

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Ця тисяча перераховується на спеціальний рахунок. А ось його декларувати треба. Інформацію про рахунок вказують у розділі 12.1. «Банківські та інші фінансові установи, в яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї».

«Для громадянина, який бажає взяти участь у Програмі „еПідтримка“, відкриватиметься віртуальний рахунок. Якщо такий рахунок буде відкритий протягом не менш як половини днів протягом звітного періоду (для декларації перед звільненням) або станом на кінець звітного періоду (для декларацій усіх видів), то його потрібно буде декларувати», — уточнили в антикорупційній агенції.

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Важливо пам'ятати, що відкритий поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування допомоги в рамках цієї програми закривається банком (без заяви одержувача допомоги) через 4 місяці з дня зарахування грошей, незалежно від факту їх використання.

Нагадаємо, що згідно із законодавством, подарунки, вартість яких перевищує 25% мінімальної зарплати, встановленої станом на 1 січня 2022 року (6500 грн), — 1625 гривень — обкладаються податком. Ставка оподаткування — 19,5%: 18% податок на дохід фізосіб та 1,5% військовий збір.

Фото з Pixabay

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