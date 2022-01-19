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Страховий стаж у деяких українців може бути більшим: який «освітній» нюанс потрібно врахувати

8:43 19 січня 2022
Студенти

У страховий стаж, важливий при виході на пенсію, враховують періоди навчання у вищих та спеціальних навчальних закладах, коледжах, на навчальних курсах, в аспірантурі, докторантурі та ординатурі.

«Навчання на очній формі до 1 січня 2004 року (незалежно від рівня акредитації освітньої установи), якщо воно підтверджено документами, включають до страхового досвіду. Починаючи з 1 січня 2004 року, страховий стаж враховується згідно з даними у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного страхування», — пояснювали у Пенсійному фонді України.

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Періоди навчання підтверджуються дипломами, сертифікатами, довідками та іншими документами, виданими на основі архівних даних, що містять інформацію про навчання.

Нагадаємо, що у 2022 році, щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років, страховий стаж має становити не менше, ніж 29 років; у 63 роки — від 19 до 29 років, у 65 років — від 15 до 19 років. Подати заяву на оформлення пенсії можна як у відділеннях ПФУ, так і онлайн.

Фото з Pixabay

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