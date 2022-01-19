Без секунд не дійсні: які фіскальні чеки у податковій вважають порушенням

Історія з масовим впровадженням касових апаратів у підприємницьке життя продовжується. Ще не розібравшись, як правильно враховувати товарні залишки на складах і кому потрібно зберігати первинні документи, тепер ФОП доведеться розбиратися з тим, які фіскальні чеки вважаються… легітимними.

З'ясувалося, що якщо у фіскальному чеку не відображаються дані про секунди (при тому, що всі інші реквізити присутні ), такий чек не буде прийнято як розрахунковий. Така вимога з'явилася ще у серпні минулого року, коли набрав чинності наказ Міністерства фінансів від 18.06.2020 р. № 306, який змінив норми Положення про форму та зміст розрахункових документів.

Після цієї дати всі версії внутрішнього програмного забезпечення касових апаратів мали бути допрацьовані для забезпечення можливості виконання всіх вимог до форми та змісту розрахункових документів. А саме: всі РРО, обов'язково повинні відображати у фіскальних касових чеках таку інформацію:

фіскальний номер касового чека або фіскальный номер електронного касового чека;

дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилини, секунда) проведення розрахункової операції .

У Державній податковій службі пояснили, що наразі всі касові апарати мають відповідати цим вимогам. Якщо ні, то вони повинні бути обов'язково оновлені виробником або постачальником, незважаючи на дату взяття РРО на облік контролюючим органом. Більше того: невідповідність програмного забезпечення РРО нормам вищезазначеного положення є порушенням законодавства про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів.

Також податківці пояснили, чи можливо проводити розрахунки одночасно через касовий апарат та платіжний термінал (POS-термінал), який з ним не з'єднаний у тому випадку, якщо розрахунковий документ не містить інформації про застосування електронного платіжного засобу, проте така інформація міститься у квитанції безпосередньо надрукованій POS-термінал.

Вони відзначили, що тільки у випадку, якщо підприємство використовує РРО, що має зовнішній модем і такий РРО не з'єднаний з POS-терміналом, тоді 11 — 18 фіскального чека не заповнюються, і допускається друк квитанції безпосередньо принтером POS-терміналу, що має обов'язково бути врученим споживачеві разом з квитанцією з касового апарату.

Крім того, у податковій нагадали про штрафи за відмову приймати платіжні картки у покупців.

Фото Pixabay

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