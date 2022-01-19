Чому дорожчає валюта та коли долар буде по 29 гривень: прогнози експертів

Девальвація гривні, яка розпочалася після Нового року, різко прискорилася. Так, з 12 січня долар подорожчав на 90 копійок, а євро — на 1,17 гривні. В результаті курс долара пішов далеко за 28 гривень, а євро вже коштує дорожче за 32 гривні. У середу, 19 січня, Нацбанк України встановив офіційні курси на рівні 28,41 грн за долар і 32,34 грн за євро. На готівковому валютному ринку основні іноземні валюти також різко подорожчали. В обмінниках долари можна здати в середньому по 28,25 грн, купити — по 28,51 грн; євро — здати по 31,97 грн, купити — по 32,41 грн. Багато хто з експертів вважає, що вже найближчими днями долар може коштувати дорожче за 29 гривень. Хоча не виключено, що девальвація гривні зупиниться.

«За минулий тиждень курс долара до гривні значно зріс у всіх сегментах валютного ринку, — повідомив старший аналітик компанії „Альпарі“ Вадим Йосуб. — Так, минулого вівторка офіційний курс долара США, який встановлюється НБУ, піднявся з 27,50 до 28,25 грн. Курси попиту та пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії „УкрДілінг“, за цей же час зросли з 27,61−27,63 грн до 28,37−28,39 грн. Середні курси купівлі та продажу готівкового долара у банках за тиждень зросли з 27,47−27,69 грн до 28,26−28,55 грн. При цьому різниця між середніми курсами продажу та купівлі розширилася з 0,8% до 1,0% за рахунок швидшого зростання курсу продажу».

Головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний фактор, пов'язаний із геополітичними подіями навколо України та реакцією на них учасників ринку, заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. За його словами, сталося посилення попиту на валюту з боку нерезидентів. Зокрема, нерезиденти-інвестори в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) продали з початку року облігацій на загальну суму понад 5 млрд грн і купили іноземну валюту на суму 264 млн доларів. Такий обсяг додаткового попиту мав певні наслідки для ситуації на валютному ринку, оскільки пов'язаний з дією окремих сезонних факторів.

Зокрема, певний вплив на ринкову кон'юнктуру справили традиційно активні бюджетні витрати у грудні. Крім того, зазвичай у січні спостерігається певне зменшення продажу валюти підприємствами АПК. Водночас обсяги продажу валюти з боку гірничо-металургійної галузі залишаються на високих рівнях і поки не демонструють ознак до зменшення, заявили в НБУ. Гелетій підкреслив, що в прогнозах НБУ, починаючи з 2014 року, постійно враховується ризик ескалації військового конфлікту. За його словами, НБУ має план, як реагувати на ті чи інші події.

«Протягом найближчого тижня ми очікуємо на зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 29,2 грн, а готівковий долар у банках — близько 29,1−29,3 грн», — вважає Вадим Йосуб.

Експерти зазначають, що одним з важливих факторів, що стримують девальвацію гривні, є зростання надходжень валюти від українських заробітчан.

Аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов розповів «ФАКТАМ»: «18 січня Мінфін України провів аукціон із розміщення ОВДП. Ринку було запропоновано держоблігації шести випусків у гривнях з термінами погашення 6, 12, 18, 24, 36 та 60 місяців, а також 12 місяців — у доларах США. Як і очікувалося, результати розміщення виявилися скромними — до держбюджету було залучено лише 4,15 млрд грн. З минулого тижня середньозважена доходність паперів суттєво не змінилася, хоча варто визнати, що головною причиною низького попиту на них стала геополітична ситуація навколо України.

З тієї ж причини спостерігається «втеча» інвесторів з внутрішнього боргу нашої країни. Нерезиденти з початку року вже скоротили свої портфелі до ОВДП на 9,69 млрд грн — до 82,96 млрд грн. Обсяг їхніх вкладень у цьому активі знизився до мінімальних значень протягом останніх 12 місяців. Це чинить сильний тиск на курс гривні.

Перекази українських заробітчан залишаються одним з головних джерел іноземних валют в Україні. Отримані кошти сім'ї заробітчан витрачають в Україні, тим підтримуючи курс гривні та внутрішній попит.

Вважаю, що до кінця поточного тижня долар щодо гривні ослабне до рівня 28,20 грн. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю знизиться до позначки 32,10 грн".

На стабільність національної валюти також впливає негативна ситуація на ринку газу.

У коментарі «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин повідомив: «18 січня, після досягнення позначок 28,55 грн за долар на міжбанку та 28,65 грн за долар на готівковому ринку, курс стабілізувався та учасники ринку почали фіксувати свої позиції.

Вагомих новин про деескалацію військового конфлікту не надходило, тому панічний розпродаж євробондів не фіксувався. Дочекавшись відкриття торгів у США, гравці переконалися, що атаки на євробонди немає і почали фіксувати прибуток. Наближення засідання НБУ, на якому регулятор може піти на рішучі дії зі стримування інфляції, зокрема на підвищення облікової ставки, та посилення резервування, протверезило ринок. На цьому тлі покупці вирішили розпродати частину купленої раніше валюти.

В іншому ризики для гривні зберігаються. Світ слідкує за новинами та перебігом переговорів з РФ. Але, навіть якщо нерезиденти не виявлятимуть великої активності, ринок залишається в заручниках зростаючого імпорту — товарно-продуктового та енергетичного. Стан запасів газу зберігається вкрай низьким та недостатнім для безпечного проходження опалювального сезону. Енергетики ще не показували своєї активності, але з огляду на те, що необхідно закупити 2 млрд кубометрів газу, йдеться про перспективу викупу «Нафтогазом» та газотрейдерами 1,8 млрд доларів для закупівлі газу. Для ринку це значний обсяг.

Девальваційні настрої зберігаються, тому покупці будуть використовувати стабілізацію курсу та його відкат для купівлі, що тиснутиме на котирування".

Подорожчання товарів відбувається не тільки через різке зростання цін на енергоносії. Не менш важливим фактором залишається курс національної валюти до євро та долара. Адже Україна імпортує не лише самі продукти, а й сировину та обладнання для виробництва продуктів усередині країни.

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