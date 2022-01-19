Збої ПРРО: Гетьманцев розповів про штрафи для «ФОП» та що робити з фіскальними чеками

Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, який раніше озвучив низку міфів, пов'язаних із функціонуванням касових апаратів, вважає, що запровадження з 1 січня 2022 року реєстраторів розрахункових операцій (РРО) піде лише на користь і підприємцям, і споживачам, та економіці в цілому, повідомляють Факти ICTV. Просто ФОПам та їх клієнтам потрібно роз'яснити деякі нюанси.

Наприклад, потрібно повторити, що таке фіскальний чек.

«Фіскальний чек — це право захисту споживача, гарантоване державою. Це право обміняти неякісний товар, повернути за нього гроші, відремонтувати товар, право бути захищеним», — сказав він і додав, що в даному випадку найважливіше те, що покупець отримує право придбати «білий» товар, з якого сплачені всі податки.

«Ці податки йдуть на вчителів, на лікарів, на поліцейських, на військових, на дороги, які мають бути рівними, і на пенсіонерів, які мають бути забезпеченими, а не отримувати жалюгідну пенсію» , — додав голова податкового комітету та пояснив, що вся торгівля, за винятком ФОПів першої групи, та підприємців, які працюють у селах, має видавати чеки.

Також Данило Гетманцев ще раз запевнив підприємців, що влада не встановлює вимоги щодо обліку товарів, товарних запасів та зберігання первинної документації та наголосив, що розмови про бухгалтерський облік для підприємців це міф.

«Ми просимо давати людям чек, а якщо ти чек не даєш — ти платитимеш штраф. Це важлива позиція. Бо якщо ми цього не зробимо, ми з вами продовжимо бути найбільшою тіньовою економікою Європи», — пояснив він. «Я закликаю громадян вимагати чеки при купівлі товарів, а контролюючі органи контролювати видачу фіскальних чеків. Я вдячний тим підприємцям (а їх у нас уже понад 212 тисяч), які вже встановили РРО. Фіскалізація у нас закінчується. Я думаю, що до кінця місяця всі фізичні особи-підприємці встановлять касові апарати.»

Також нардеп роз'яснив, чому виникали технічні проблеми із РРО:

«Дуже велика кількість підприємців одночасно почала реєструвати РРО. Були дні на початку року, коли проходило по 11 тисяч нових реєстрацій. Тобто проблеми були через велике навантаження» , — наголосив він.- «На сьогоднішній день вже все працює нормально, без збоїв.»

Глава податкового комітету також звернув увагу ФОПів на те, що для програмних РРО була спеціально (на випадок технічних збоїв) передбачена у законі можливість працювати офлайн. Тобто працювати без зв'язку: підприємець встановлює на телефон програмне РРО. І навіть якщо відбулися збої у провайдера або просто зник інтернет, то підприємець може все одно протягом 36 годин працювати офлайн та пробивати чеки. А коли вони знову підключатимуться до мережі, ці чеки будуть автоматично відвантажені на сервер податкової служби.

При цьому жодних санкцій чи штрафів для тих підприємців, які постраждали від збоїв у роботі серверів чи провайдерів (що було, наприклад, під час різдвяних свят) не буде.

Крім того, вже подані правки до закону, які зменшують штрафи до кінця року для підприємців, які зареєстрували свій РРО до 1 лютого — це обов'язкова умова! Тому Данії Гетманцев порадив не ухилятися від встановлення цього простого і доступного пристрою.

Нагадаємо, що касові апарати повинні встановити всі фізичні особи — підприємці 2−4 груп, крім тих, хто:

отримує гроші виключно на свій банківський рахунок;

надає послуги віддалено (продаючи не товари, а послуги, наприклад, консультації);

працює у селі.

Первинна документація про надходження товарів необхідна лише тим підприємцям, які є платниками ПДВ, а також представникам трьох груп ризику:

що продають електроніку;

торгуючим лікарськими засобами;

продає ювелірні вироби.

Всім іншим, жодних первинних документів не потрібно.

Фото Pixabay

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