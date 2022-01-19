В Україні різко подорожчали бензин та дизпальне: експерт розповів, до чого готуватися

Вже кілька місяців Україна, як і весь світ, переживає енергетичну кризу. Але якщо минулого року ціни на пальне, на відміну від вартості газу та електроенергії, залишалися відносно стабільними, то тепер ситуація змінилася. Лише за минулий тиждень літр бензину подорожчав на 0,5−1,5 грн, залежно від марки та мережі заправок. Станом на 20 січня в середньому в країні літр бензину А-95 коштує 31,63 грн, дизельного пального — 30,81 грн, а скрапленого газу — 18,96 грн. Це при тому, що в Україні діє державне регулювання цін на пальне. Щотижня Міністерство економіки затверджує певні цінові межі, у яких продавці можуть встановлювати роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо. Проте навіть рекомендовані урядом ціни помітно зросли. Докладніше про ситуацію на паливному ринку «ФАКТАМ» розповів директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

— Чому збільшуються ціни на пальне на АЗС?

— Перша причина — це вартість нафти. З початку року відновилося зростання нафтових цін на світовому ринку. Якщо наприкінці 2021-го барель нафти коштував 78 доларів, то зараз уже 87 доларів. Природно, за подорожчанням сировини почали зростати ціни й на нафтопродукти. Як наслідок, дорожчає пальне, що імпортується в Україну. У цих умовах Мінекономіки перерахувало рекомендовані роздрібні ціни у бік їхнього збільшення. Минулого тижня в середньому по країні літр бензину подорожчав на 95 копійок, а дизельного пального — на 25 копійок.

Ну й друга, не менш важлива, причина — це стрімке падіння курсу національної валюти. Наприкінці минулого року фінансові аналітики, економісти, урядові експерти прогнозували максимальний курс гривні до кінця 2022 року близько 28,0−28,5 грн за долар. Минуло трохи більше двох тижнів, і ми вже бачимо, що долар коштує понад 28 гривень. А що буде далі зі стабільністю української валюти, поки що не ясно.

Відповідно, нафтотрейдери перестраховуються та підвищують роздрібні ціни на заправках. Навіть у межах цінових рекомендацій Мінекономіки ціни на АЗС суттєво зросли і, швидше за все, поки що підніматимуться. До кінця січня літр бензину може подорожчати ще на 30−40 копійок.

— Чи можуть ціни на заправках піти вниз найближчим часом?

— Поки що я не бачу передумов для зниження роздрібних цін на нафтопродукти. Адже все залежить від нафти. Якщо у листопаді 2021 року, після різкого подорожчання нафти, найбільші споживачі, такі як США та Китай, докладали суттєвих зусиль для стримування нафтових котирувань, то зараз цього не відбувається. Таке враження, що нинішні високі ціни на нафту влаштовують не лише постачальників, а й споживачів. Крім того, дуже високими залишаються котирування на природний газ, що також відбивається на ціні нафти. Адже що дорожчий газ, то більший попит на нафту. Отже, й ціна нафти теж зростає.

За нинішніх умов складається враження, що найближчим часом вартість нафти й газу залишатиметься такою ж високою. Отже, очікувати на зниження цін на АЗС поки не варто, — підсумував Сергій Куюн.

Через подорожчання енергоносіїв в Україні різко зросла роздрібна вартість багатьох продуктів. Уряд навіть запровадив регулювання цін на деякі соціально значущі продукти. Проте виробники та продавці попереджають, що такі заходи можуть призвести до дефіциту продуктових товарів, ціни на які обмежені державою.

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